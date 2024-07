Cruzeiro, Fortaleza e Juventude mantêm Flu, Grêmio e Timão no Z-4

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O início da rodada de domingo (7) do Campeonato Brasileiro foi implacável com três gigantes que sofrem nesta temporada. O Cruzeiro atropelou o Corinthians por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Juventude sobre o Grêmio. No Ceará, o Fortaleza fez 1 a 0 no Fluminense. Com os resultados, os três derrotados seguem batendo ponto na zona de rebaixamento do campeonato, com 15 rodadas.

No Mineirão, a Raposa precisou de apenas cinco minutos para sair na frente do Timão. Com um toque, Matheus Pereira tirou Félix Torres completamente da jogada, avançou e chutou na saída de Matheus Donelli. Cruzeiro 1 a 0.