Clubes cearenses lamentam morte do cronista esportivo Sebastião Belmino

Fortaleza, Ceará, Ferroviário e a Federação Cearense de Futebol emitiram notas pela internet lamentando o falecimento do cronista esportivo Sebastião Belmino

Em suas redes sociais, o Ceará emitiu comunicado. "O Ceará Sporting Club se solidariza com a dor dos familiares, amigos e colegas de Sebastião Belmino e deseja força em um momento de tamanha dor", publicou.

Os times de futebol cearense lamentaram em suas redes sociais o falecimento do radialista, cronista esportivo e comunicador Sebastião Belmino, aos 76 anos. Ele faleceu no último sábado, 6, vítima de um infarto.

Assim como o Ceará, o Fortaleza também comunicou seu sentimento pelo falecimento do cronista esportivo. "A comunicação esportiva cearense perdeu um de seus grandes nomes, mas Sebastião Belmino permanecerá sempre em nossos corações. Nossos sentimentos mais sinceros à família e amigos desse grande comunicador que emocionou e divertiu gerações".

Já o time Ferroviário, do qual o cronista era torcedor, afirmou que Sebastião Belmino é um dos grandes nomes da imprensa esportiva.

"Torcedor declarado do Ferroviário, Sebastião Belmino se destacou como apresentador do famoso Manchete Esportiva, nos anos 90. Passou pelas TVs Ceará, Verdes Mares e Educativa, até chegar na TV Diário, onde comandou vários programas, entre eles o tradicional A Grande Jogada. O Ferroviário, através de sua Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, se solidariza com os familiares e amigos de Belmino", destacou o time.