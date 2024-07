Bia Haddad cai para Danielle Collins na terceira rodada de Wimbledon

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada na terceira rodada do torneio de Wimbledon, neste sábado (6), ao ser derrotada pela norte-americana Danielle Collins por 2 sets a 0 (duplo 6-4), em uma performance que pode ser dividida em antes e depois da chuva.

As duas parciais foram interrompidas por uma breve chuva. No primeiro set, a brasileira começou muito bem, vencendo os quatro primeiros games. A chuva, que já havia atrasado o início da partida em 3 horas, forçou a paralisação do jogo. No retorno, Bia não ganhou mais nenhum game e viu a adversária emendar seis seguidos até fechar em 6-4.