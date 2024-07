Paralimpíada: Brasil conhece caminho na 1ª fase do vôlei sentado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As seleções brasileiras de vôlei sentado conheceram as datas e horários de suas partidas na primeira fase do torneio da modalidade na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados a partir de 28 de agosto. A informação foi anunciada pelo Comitê Organizador do megaevento esportivo e pela World ParaVolley (Federação Internacional de Vôlei Sentado).

A estreia da equipe feminina, que está no Grupo B do torneio ao lado de Canadá, Ruanda e Eslovênia, será a partir das 7h (horário de Brasília) de 29 de agosto contra Ruanda. Dois dias depois a equipe campeã Mundial em 2022 mede forças com o Canadá a partir das 13h. O último compromisso do Brasil na primeira fase da competição será contra a Eslovênia, a partir das 9h de 2 de setembro.