Bia Haddad vai à 3ª rodada de Wimbledon, após rival abandonar partida

Beatriz Haddad foi a única representante do Brasil a avançar nesta quinta-feira (4) no Torneio de Wimbledon, em Londres. Número 20 do mundo, Bia se classificou à terceira rodada de simples, após a desistência da adversária colombiana Camila Osório (58ª no ranking mundial) ao 26 minutos de jogo.

Bia ganhava por 3 games a 0 no primeiro set, quando Osório foi atendida pela equipe médica. Após oito minutos, a colombiana se recompôs e decidiu voltar ao jogo, mas não suportou a dor e abandonou a quadra no quarto game.