O tenista Thiago Wild, de 24 anos, foi o primeiro brasileiro a avançar à segunda rodada no Torneio de Wimblendon, em Londres, após vencer de virada o anfitrião britânico Paul Jubb. Nesta terça-feira (2), após perder os dois primeiros sets por 1/6 e 3/6, o paranaense se recuperou de forma surpreendente ganhando as três parciais seguintes – 7/6 (6), 6/4 e 7/5 –, selando o triunfo por 3 sets a 2, após quase quatro horas de embate.

Atual número 1 do Brasil e 74º no ranking mundial, Wild volta à quadra na quinta (4) para um desafio e tanto: ele terá pela frente o dinamarquês Holger Rune, número 15 do mundo.