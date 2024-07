De virada, Brasil bate Montenegro no Pré-Olímpico de basquete

Não foi fácil, mas a seleção brasileira masculina de basquete estreou com vitória no Pré-Olímpico disputado em Riga (Letônia). Os comandados do técnico croata Aleksandar Petrovic derrotaram Montenegro por 81 a 72, após se recuperarem de uma desvantagem de 13 pontos no placar no meio do segundo quarto. Bruno Caboclo, com 25 pontos, nove rebotes, três tocos e dois roubos de bola, foi o principal jogador brasileiro em quadra, recebendo o prêmio de melhor da partida. O Brasil volta a atuar na quinta-feira (4), às 13h (horário de Brasília), diante de Camarões.

Começamos com vitória! Deu Brasil contra Montenegro na estreia do Pré-Olímpico em Riga: 81 a 72. Estatísticas Caboclo - 25pts, 9reb, 3 tocos e 2 roubos Huertas - 17pts e 6reb Meindl - 11pts, 4pts e 3ast Gui Santos - 7pts e 8reb Raul - 7pts e 3ast Lucas Dias - 8pts pic.twitter.com/BH3Jc31urV

Com uma boa performance ofensiva de Montenegro e apatia do lado brasileiro, a equipe europeia abriu boa vantagem no primeiro quarto, que terminou em 23 a 15. Já na reta final dos dez minutos iniciais, Petrovic fez a mudança que acabaria por mudar o rumo do jogo: Bruno Caboclo entrou no lugar de Cristiano Felício para ser o pivô nominal da equipe, quando faltavam 3 minutos e 23 segundos para o fim da parcial. Caboclo não saiu mais do time, literalmente.

A seleção demorou a deslanchar, mas conseguiu equilibrar a partida mesmo cometendo muitos erros (foram sete desperdícios de bola no primeiro tempo) e sem acertar bolas de três. O primeiro arremesso de longa distância foi convertido por Bruno Caboclo quando restavam pouco menos de três minutos para o fim do terceiro quarto, ou seja, após mais de 27 minutos de embate. O Brasil ainda conseguiu terminar a partida com bom aproveitamento da linha de três (seis acertos em 15 tentativas, índice de 40%).