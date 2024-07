Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Juventus (Itália) anunciou neste domingo (30) a contratação do volante brasileiro Douglas Luiz, que estava no Aston Villa (Inglaterra). O jogador, que está disputando a Copa América com a seleção brasileira, acertou com a equipe italiana por cinco temporadas.

Os clubes não forneceram os detalhes financeiros do acordo, mas a imprensa britânica informou que a Juventus contratou o jogador brasileiro de 26 anos por cerca de 50 milhões de euros.