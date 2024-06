Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aquele sentimento de vitória no MorumBIS!#VamosSãoPaulo

O São Paulo derrotou o Criciúma por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (27) no estádio do Morumbis, para assumir a 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. Com este resultado a equipe paulista encerra uma sequência de quatro jogos sem triunfos (duas derrotas e dois empates) na competição nacional.