Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora avançam em Saquarema

Em uma quinta-feira (27) na qual as ondas da Praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, chegaram a até três metros, os brasileiros Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora garantiram a presença nas quartas de final da 8ª etapa do Circuito Mundial de Surfe.

O primeiro atleta do Brasil a avançar na competição foi o campeão olímpico Italo Ferreira, que superou o indonésio Rio Waida por 17,50 a 11,70 pontos. “Eu só queria surfar e aproveitar que tinha algumas rampas para fazer manobras que elevariam um pouco as notas. Esse tipo de mar é muito parecido com o que eu surfo lá em Baía Formosa [praia do Rio Grande do Norte], mar de vento que tem esses picos que te dá muita velocidade para voar. Foi o que aconteceu nessa bateria”, declarou o potiguar.