COM A FORÇA DO ALFREDO JACONI, JUVENTUDE DERROTA O LÍDER DO CAMPEONATO BRASILEIRO

O Juventude aproveitou o fator casa para derrotar o Flamengo por 2 a 1 de virada, na noite desta quarta-feira (26) no estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro que foi transmitida ao vivo pela