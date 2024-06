Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Equipe feminina é ouro e Brasil encerra Copa do Mundo de halterofilismo com cinco medalhas.

O Brasil encerrou a participação na Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico disputada em Tbilisi (Geórgia) com o total de cinco medalhas. No último dia de disputas, na última quarta-feira (26), a equipe brasileira feminina (formada por Mariana D’Andrea, Tayana Medeiros e Lara Lima) garantiu um ouro, enquanto a masculina (composta por Bruno Carra, João Maria França e Mateus Assis) conquistou um bronze.