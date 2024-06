Thiago Braz consegue liminar e tentará vaga olímpica no Troféu Brasil

A quarta-feira (26) foi de reviravoltas para Thiago Braz. O atleta brasileiro, campeão olímpico nos Jogos do Rio, em 2016, e medalhista de bronze em Tóquio no salto com vara, conseguiu uma liminar junto à CAS (Corte Arbitral do Esporte) para suspender a pena por doping e poderá competir por uma vaga nos Jogos de Paris durante o Troféu Brasil, que será disputado entre a próxima quinta-feira (27) e o próximo domingo (30) em São Paulo.

Em contato com a Agência Brasil, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou a inscrição de Thiago Braz no Troféu Brasil. O pedido foi feito imediatamente após a confirmação da liminar favorável ao atleta, no início da tarde. A princípio, somente atletas vinculados a algum clube podem participar da competição, o que impediria que Braz de correr atrás da vaga. No entanto, segundo a entidade, a situação dele foi enquadrada entre os chamados “casos omissos” e, excepcionalmente, ele poderá competir representando a CBAt.

Com a inscrição aceita, Thiago tentará alcançar o índice de 5,82 metros para conseguir uma vaga na delegação que vai a Paris. Como o ranking olímpico fecha no próximo domingo, ele terá apenas esta oportunidade. A prova do salto com vaga está marcada para as 9h (horário de Brasília) do próximo sábado (29).

Ao longo da tarde, Thiago Braz usou o Instagram para confirmar presença no Troféu Brasil. Em um story ele utilizou a legenda “Tô chegando filho” (sic) junto a uma divulgação da competição. Em outra publicação escreveu: “Mesmo que as circunstâncias ou pessoas digam não, continue acreditando que é possível”.