Fim de semana na TV Brasil tem três jogos da Série B do Brasileirão

Neste fim de semana, três partidas válidas pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terão transmissão ao vivo da TV Brasil. A jornada esportiva da emissora pública começa com o pré-jogo e traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

Seja assinante O POVO+

Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais.

Assine

Os times do Operário (PR) e do Botafogo (SP) se enfrentam neste sábado (22), às 17h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Para esta cobertura, que vai ao ar a partir das 16h45, a TV Brasil escalou André Marques na locução e Rachel Motta e Wagner Andrade nos comentários.

Ainda hoje, Ituano (SP) e Brusque (SC) jogam no estádio Novelli Junior, em Itu, São Paulo, às 21h. A jornada esportiva da TV Brasil tem início às 20h45 e quem narra a partida é Luciana Zogaib, com Brenda Balbi e Fernanda Pizzotti nos comentários. O jogo Vila Nova (GO) x Goiás (GO) será neste domingo (23), às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A TV Brasil exibe o pré-jogo a partir das 18h e acompanha o confronto ao vivo. A locução será de André Marques e os comentários serão de Alexandre Vasconcellos e Naty Brasil. Saiba como assistir aos jogos da Série B na TV Brasil O time do Operário soma 21 pontos e está em terceiro lugar na tabela do campeonato. O Goiás ocupa a 6ª posição com 18 pontos conquistados até agora. Em 11º lugar está o Vila Nova com 14 pontos. A equipe do Botafogo tem 13 pontos e está na 13ª posição do torneio. Com dez pontos obtidos na competição, o Brusque está em 17º lugar. O Ituano ocupa a 19ª posição da tabela, com sete pontos.