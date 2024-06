Seleção de vôlei sentado é bronze em torneio preparatório para Paris

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É BROOONZE!

A seleção feminina de vôlei sentado conquistou a medalha de bronze no World Super Six, último evento de preparação da modalidade para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos. No torneio disputado em Nancy (França) no último final de semana, a seleção brasileira garantiu um lugar no pódio após derrotar a Itália por 3 sets a 0 (parciais de 25/13, 25/23 e 25/22) no domingo (16).