Rumo a Paris: Brasil é destaque no vôlei, canoagem e tênis de mesa

O esporte brasileiro abre a semana ainda em clima de comemoração pelas várias conquistas do fim de semana, a pouco mais de um mês para a Olimpíada de Paris. No domingo (16), o mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número seis do mundo, foi campeão no WTT Contender de Ljubljana (Eslovênia), repetindo o êxito na etapa do WTT do Rio de Janeiro, no último dia 26. O brasileiro sobrou na final contra o francês Felix Lebrun, quinto no ranking mundial, por 4 sets a 0 (parciais de 11/9, 11/5, 11/7 e 11/9).

Também com presença assegurada em Paris 2024, a paulista Giulia Takahashi roubou a cena no Campeonato Sul-Americano, em Assunção (Paraguai) ao conquistar duas das seis medalhas de ouro obtidas pelo Brasil na competição (no quadro geral foram 10 medalhas). No individual. foi campeã ao superar a chilena Daniela Ortega e depois também faturou o título nas duplas ao lado de Laura Watanabe, sobre parceria chilena.