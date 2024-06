Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três pontos no clássico com muito estilo! Que vitória, @Palmeiras_FEM!

A goleada de 5 a 1 do Palmeias sobre o São Paulo foi o destaque desta segunda-feira (17) na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com o resultado, em partida válida pela 13ª rodada da competição disputada no CT da Cotia, as Palestrinas chegaram aos 25 pontos, assumindo a 3ª posição da classificação. Já o time do Morumbi caiu para a 4ª colocação, com 23 pontos.