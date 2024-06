TV Brasil transmite Ferroviária x Santos e Real Brasília x Flamengo

O canal público exibe o clássico paulista Ferroviária x Santos, que abre a décima terceira rodada, à tarde, às 17h; e a disputa Real Brasília x Flamengo, à noite, às 21h. A emissora faz um pré-jogo com as principais informações sobre as equipes 15 minutos antes de cada confronto.

acompanha duas partidas do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1, competição que envolve as maiores equipes da categoria, neste sábado (15), ao vivo.

Vice-líder da competição, a Ferroviária é a mandante do jogo contra as Sereias da Vila em uma confortável posição na tabela – as Guerreiras Grenás estão invictas no Brasileirão, com oito vitórias e quatro empates. A equipe santista ocupa a décima terceira posição, com sete pontos. O time venceu somente dois confrontos, empatou um e foi superado em oito oportunidades.

A rivalidade paulista ganha a tela da TV Brasil com o duelo entre a Ferroviária e o Santos, a partir das 16h45, no Estádio Zezinho Magalhães, conhecido por Jauzão, na cidade de Jaú, no interior do estado. A partida tem narração de Luciana Zogaib e comentários de duas convidadas: a atleta Natalie Wippel e a jornalista Fernanda Pizzotti.

No mesmo dia, mais tarde, à noite, a partir das 20h45, a TV Brasil mostra as emoções do embate entre Real Brasília e Flamengo, partida será disputada no Estádio Valmir Campelo Bezerra, mais conhecido como Bezerrão, que fica no Gama, no Distrito Federal. O confronto, narrado por Rodrigo Campos, tem comentários da jornalista Rachel Motta e da jornalista convidada Deborah Rocha.

Em décimo primeiro na classificação do campeonato, o Real Brasília fez 13 pontos. O clube ganhou três jogos, tem quatro empates e perdeu cinco duelos. Já o Flamengo está em sétimo no Brasileirão. As rubro-negras conquistaram 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

A transmissão da Série A1 do Brasileirão Feminino faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Sobre a competição

Com 16 clubes, a edição de 2024 da Série A1 reúne a elite do futebol feminino brasileiro e terá seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro.

Os times que participam são América, Atlético Mineiro e Cruzeiro, de Minas Gerais; Avaí-Kindermann, de Santa Catarina; Botafogo, Flamengo e Fluminense, do Rio de Janeiro; Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, de São Paulo; Grêmio e Internacional, do Rio Grande do Sul; e Real Brasília, do Distrito Federal.