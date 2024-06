Mesatenista Carla Maia vai disputar Paralimpíada de Paris

Após 20 anos dedicados ao tênis de mesa, Carla Maia vai disputar a primeira Paralimpíada da carreira esportiva. Ir aos Jogos não é novidade para a mesatenista, que também é repórter da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e cobriu in loco três Paralimpíadas (Atenas 2004, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016), mas desta vez ela integra a seleção do Brasil como atleta após ser convidada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) para competir nos Jogos de Paris 2024. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente