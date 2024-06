Brasileiro Feminino: Grêmio e América-MG ficam no 1 a 1 em jogo adiado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fim de Jogo: #Grêmio 1x1 América-MG

Ficou tudo igual nesta tarde de terça-feira em Porto Alegre. Com um gol da Cássia ainda no primeiro tempo, empatamos com a equipe do América-MG. Nosso próximo compromisso no #BrFeminino2024 será domingo, contra o Cruzeiro.#GRExAFC pic.twitter.com/hjBl1086at

Em partida válida pela 10ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, Grêmio e América-MG empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (11) no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Este foi o primeiro jogo das Gurias Gremistas no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram o estado.