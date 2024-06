Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SESI FRANCA LEVA O JOGO 3 DAS #FINAISNBB

O Franca derrotou o Flamengo por 81 a 73, na noite deste sábado (8) no ginásio Pedrocão, em Franca, para fazer 2 a 1 na série final do Novo Basquete Brasil (NBB). Com isto a equipe do interior de São Paulo tem a possibilidade de fechar a melhor de cinco partidas na próxima quinta-feira (13), quando as equipes se enfrentam, a partir das 18h (horário de Brasília), no Maracanãzinho.