Juventude derrota Atlético-GO em retorno de jogos da Série A ao RS

Na primeira partida da Série A do Campeonato Brasileiro disputada no território gaúcho após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o Juventude derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (5) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.