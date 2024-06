2ª edição dos JUBs Atléticas chega ao final com Halterada bicampeã

No cabo de guerra do JUBs Atléticas, quem levou a melhor foi a Atlética Furiosa, do curso de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E a galera foi à loucura. Maxuell Lopes terminou a prova extenuado e emocionado: “Decidimos de última hora inscrever a Atlética nesta modalidade. Todo mundo abraçou a causa, se entregou do começo ao final. Estamos super cansados, participamos de várias modalidades, saímos do handebol e corremos pra cá, mas vale a pena”.

No final das contas, valeu para todos os participantes. Guilherme Soares acompanha as Atléticas por todo país com o Mascote Universitário, canal no Instagram que cobre os eventos das Universidades no Brasil. E ele se surpreendeu: “Acho que o que ficou mais marcado em mim aqui foi a cultura. São muitas atléticas do Nordeste e cada uma vive intensamente sua cultura através da música, da linguagem. Isso também reflete na união das Atléticas. O clima é favorável e fica tudo muito gostoso”.