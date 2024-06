Vini Jr decisivo, Real Madrid campeão

Os comandados do técnico Carlo Ancelotti encerraram o torneio invictos, com nove vitórias e quatro empates. Além da competição internacional, os Merengues conquistaram o Campeonato Espanhol neste ano.

Com o resultado, o Real Madrid se isolou ainda mais como o maior campeão da história da Champions League. A equipe chegou a sua 15ª taça. O segundo maior vencedor é o Milan, com sete.

A Europa é do Real Madrid mais uma vez. Ontem, o clube espanhol venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, na Inglaterra, na grande final da Liga dos Campeões de 2023/24. Os gols foram de Carvajal e Vinícius Júnior, ambos no segundo tempo.

A partida começou bem estudada em Wembley, com as duas equipes trocando passes e encontrando dificuldades para encontrar espaços para agredir.

Vinícius Júnior foi um dos destaques do Real Madrid em Londres. O atacante serviu como uma válvula de escape do time espanhol em diversos momentos e foi coroado com um tento. Rodrygo, por sua vez, passou em branco, mas ajudou na construção de algumas ações ofensivas. Éder Militão, zagueiro, entrou já na reta final.

Com o passar do tempo, contudo, o Borussia passou a tomar conta do embate. O time alemão chegou com perigo com Brandt, Adeyemi, este que driblou o goleiro na jogada, e Fullkrug, que carimbou a trave. Já os espanhóis pouco produziram ofensivamente.

Na volta do intervalo, o Real Madrid enfim conseguiu assustar. Com três minutos, Kroos cobrou falta com veneno e Kobel mandou para escanteio. No tiro de canto, Carvajal cabeceou por cima. O lateral teve outra chance logo depois, após cruzamento de Vini Jr., porém parou no goleiro.

O Borussia respondeu aos 17 minutos. Fullkrug aproveitou bom cruzamento de Adeyemi e cabeceou para difícil defesa de Courtois.

Com o relógio marcando 28 minutos, a rede enfim balançou em Wembley. Kroos cobrou escanteio com muita precisão e Carvajal, com 1m73 de altura, subiu entre os defensores rivais para abrir o placar.

Instantes depois, Bellingham teve uma chance de ouro de ampliar, mas desperdiçou. Camavinga também assustou de longe.

Já aos 37, Malen saiu jogando errado e deu nos pés de Bellingham, que serviu para Vini Jr. O brasileiro dominou e, de canhota, mandou na bochecha da rede para aumentar a vantagem do Real.