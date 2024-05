Instituto Esportes Mais realiza evento sobre capacitação do futebol feminino no CFO

O evento contará com a presença de Rita Bove, jogadora do Grêmio Crédito: Arquivo Pessoal

No próximos dias 31 de maio e 21 de junho, o Instituto Esportes Mais irá realizar no Centro de Formação Olímpica (CFO), o evento "Táticas Vencedores: formando atletas campeãs para o futebol feminino". Será o aberto ao público, com entrada gratuita e certificado. O objetivo do IEMais, é expandir o conhecimento sobre o esporte para o máximo de pessoas possíveis. Além disso, é uma oportunidade pôr em prática a qualidade e mudança social por meio da educação e empoderamento feminino. A primeira parte, realizada no dia 31 de maio, contará com a presenças da treinadora do Grêmio, Thaissan Passos, e Rita Bove, jogadora do tricolor gaúcho.

Rita possui passagens por clubes como XV de Piracicaba, Kindermann, São José e Cruzeiro, além de já ter defendido a seleção brasileira. Já o último dia, em 21 de junho, também no CFO, será voltado para a nutrição e psicologia esportiva. Jassyara Ribeiro, psicóloga, e Clara Dias, nutricionista estarão no comando. Serviço

Workshop - Esporte

Thaissan Passos (Treinadora do time feminino do Grêmio-RS);

Rita Bove (Jogadora profissional do Grêmio-RS).

Local: Centro de Formação Olímpica (CFO),

Av. Alberto Craveiro - Castelão, Fortaleza - CE, 60861-770

Hora: 8h30 às 17h (de Brasília)

Data: sexta-feira: 31/05/2024