A terceira vitória em quatro jogos! O @FluminenseFCFem vence mais uma e está de olho no G8!

O Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 0, nesta segunda-feira (20) no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para se aproximar da zona de classificação para as quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.