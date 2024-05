Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje é dia de parabéns! Pra Gabi, aniversariante do dia. E pra seleção feminina, que venceu a Sérvia e fechou a primeira semana com 100% de aproveitamento. Dá seu parabéns aqui

A seleção brasileira de vôlei encerrou a disputa da primeira semana da Liga das Nações Feminina (LNF) com 100% de aproveitamento. Isto porque derrotou a Sérvia por 3 sets a 0 (parciais de 25/15, 25/19 e 25/19), neste domingo no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.