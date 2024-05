Thiago Monteiro bate francês Monfils na estreia do Masters Mil de Roma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rocket Alert of the day BY FAR

Primeiro brasileiro a estrear na chave principal do Masters 1000 de Roma, Thiago Monteiro despachou nesta quarta-feira (8) o francês Gael Monfils, ex-número seis do mundo e atual 38º, garantindo presença na segunda rodada do torneio. O cearense de 39 anos, em 106º lugar no ranking, se credenciou à estreia após duas vitórias consecutivas na fase qualificatória, a última delas contra o francês Corentin Moutet (83º). Monteiro volta à quadra na sexta (10) contra o britânico Jordan Thompson (35º), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.