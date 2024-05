América-MG x Vila Nova abre a 4ª rodada da Série B nesta quarta-feira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

DIA DE #COELHÃO! #15

Invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG entra em campo contra o Vila Nova na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte, abrindo a quarta rodada do campeonato. Oitavo colocado na tabela (cinco pontos), o Coelho conta com o apoio da torcida no Estádio Independência para voltar a vencer – na rodada passada empatou com o Operário-SP – e se aproximar da zona de classificação (G4). Situação similar à do Tigre, em sétimo lugar (seis), que chega a campo embalado, após triunfo sobre a a Chapecoense. O duelo tem início às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Brasil.