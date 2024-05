Taekwondo paralímpico brasileiro brilha em preparação para Paris

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção brasileira de taekwondo paralímpico teve um final de semana repleto de medalhas em duas competições continentais realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (3) o Brasil garantiu 20 pódios no Campeonato Pan-americano da modalidade. Dois dias depois as conquistas vieram no Open, com nove medalhas de ouro, sete de prata e cinco de bronze.

No Pan-americano o Brasil fez uma grande campanha, com sete ouros, três pratas e dez bronzes, com a seleção garantindo o título por equipes. As conquistas douradas foram alcançadas por Gustavo Ruppel (até 58 kg), Valter Sedano (até 70 kg), Pedro Paulo Neves (acima de 80 kg), Maria Eduarda Stumpf (até 52 kg), Ana Carolina Moura (até 65 kg), Débora Menezes (acima de 65 kg) e Silvana Cardoso Fernandes (até 57 kg).