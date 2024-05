Sesi Bauru é campeão da Superliga de vôlei masculino

A vitória representou a conquista do bicampeonato para a equipe, que já havia sido campeã em 2010/2011. O oposto Darlan foi eleito o melhor oposto da competição e também o melhor atleta do campeonato. “Ainda não consegui assimilar tudo o quê aconteceu este ano. Agora com o título, é comemorar", disse o atleta à assessoria do Sesi.

Além do oposto, o levantador Thiaguinho, o ponteiro Lukas Bergmann e o líbero Pureza foram escolhidos os melhores de suas posições da competição. Bergmann foi o melhor da final e Anderson Rodrigues, o melhor treinador da Superliga.