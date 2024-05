TV Brasil transmite 3 jogos da Série B do Brasileirão no fim de semana

A emissora pública leva ao ar os duelos Guarani (SP) x Chapecoense (SC), na sexta (26), às 21h; Coritiba (PR) x Brusque (SC), no domingo (28), às 16h; e Goiás (GO) x Ponte Preta (SP), também no domingo, às 18h30.

O Guarani (SP) recebe a líder Chapecoense (SC) nesta sexta, ao vivo, às 21h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A TV Brasil transmite o confronto logo depois da trama turca Um Milagre, a partir das 20h45. A partida tem narração de André Marques. Os comentários são de Rodrigo Campos e Brenda Balbi. O repórter Lincoln Chaves traz as notícias diretamente do campo.

O clube paulista estreou na competição com derrota de 2 a 0 fora de casa para o Vila Nova, em Goiânia. Já a equipe catarinense venceu o Ituano por 3 a 1, como mandante, na Arena Condá, na primeira rodada do Brasileirão da Série B.

A TV Brasil apresenta rodada dupla com dois jogos da competição na tarde de domingo. A jornada esportiva começa às 15h45 com o aquecimento da disputa Coritiba (PR) x Brusque (SC). A bola rola às 16h.

André Marques narra a disputa entre as equipes da Região Sul do país. O Coritiba recebe o Brusque no Couto Pereira, na capital paranaense, Curitiba. Os comentários são de Brenda Balbi e do jornalista convidado JP Scofano. O repórter Igor Santos faz as reportagens no gramado.

O time local estreou na competição com um empate como visitante diante da Ponte Preta por 1 a 1 na estreia da Série B. Já o Brusque divide a liderança do campeonato com a rival Chapecoense depois de vencer o Mirassol por 3 a 1 em Itajaí.

A outra partida programada pela TV Brasil para transmissão neste domingo é Goiás (GO) x Ponte Preta (SP), com pré-jogo às 18h15. O confronto narrado por Rodrigo Campos inicia às 18h30. Os comentaristas são o jornalista Sergio du Bocage e o convidado Nelson "Patola". O repórter Daniel Ito traz as informações direto do estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Os adversários iniciaram a trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro com empates na primeira rodada. O Goiás ficou no 1 a 1 com o Ceará, como visitante, em Fortaleza, na Arena Castelão. Já a Ponte Preta recebeu o Coritiba no Moisés Lucarelli e manteve o mesmo resultado de igualdade com um gol para cada equipe.