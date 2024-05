Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No jogo que encerrou a primeira rodada da Série B do Brasileiro, o Brusque derrotou o Mirassol por 3 a 1, na noite desta terça-feira (23) no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. A partida teve transmissão ao vivo da. Com este resultado o Quadricolor aparece entre as equipes que iniciaram a competição com três pontos.