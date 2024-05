Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VAI TER BRASIL NO C2M500m NOS JOGOS DE PARIS 2024!



Com o tempo de 1:46.458, Filipe Vieira e Jacky Goldmann conquistaram, em Sarasota-USA, mais uma vaga olímpica para o Brasil.



A Canoagem Brasileira vai com tudo para Paris!

Os brasileiros Jacky Godmann e Filipe Vieira garantiram a classificação do Brasil para a disputa do torneio de canoagem velocidade da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), após vencerem, nesta terça-feira (23), a prova do C2 500 metros do pré-olímpico das Américas disputado em Sarasota (Estados Unidos).