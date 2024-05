TV Brasil terá domingo com clássico mineiro no Brasileiro feminino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

terá mais um dia de rodada dupla neste domingo (21), com o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, a partir das 15h (horário de Brasília) pela Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, e com o confronto entre Ponte Preta e Coritiba, a partir das 18h na Série B do Brasileirão masculino.

O domingo de futebol na TV Brasil começa às 15h com o clássico mineiro pelo Brasileiro feminino, no qual o 9º colocado Cruzeiro busca uma vitória no Sesc Venda Nova para se aproximar dos líderes, enquanto o lanterna Atlético-MG luta para somar seus primeiros pontos na competição