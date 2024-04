JUBs promovem maior participação feminina no futebol universitário

Uma publicação compartilhada por C B D U (@cbdu)

“Criamos esta política de estimular, apoiando, dando subsídios para as faculdades que tragam, além da equipe masculina, a equipe feminina. Com isso temos o objetivo de igualar o número de participantes homens e mulheres. E vai muito além disso. Fazendo com que as meninas joguem aqui, acabamos ofertando bolsas de estudos para elas. Então não apenas abrimos as portas para que elas possam jogar futebol, mas para que também possam estudar e jogar futebol em suas universidades”, declarou o presidente da CBDU, Luciano Cabral.

Uma jogada que pode dar muito certo. Um toque de letra para unir esporte e educação. “O esporte tem essa característica. Ele ajuda as pessoas a se desenvolverem, a enfrentarem dificuldades, superar obstáculos, olhar de frente os desafios, buscar soluções. Então quando pensamos que são estudantes de nível superior que são forjados com esses valores, participam desse processo na sua formação, temos certeza de que estamos formando profissionais de mais valor”, diz o dirigente.

E a torcida é para que cada vez mais mulheres tenham a oportunidade de jogar e estudar seguindo os passos de Maria Alice e Vitória Janielly.