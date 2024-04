Brasileiro Feminino: Palmeiras derrota Grêmio fora de casa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

COLOCA +3 PONTOS NA CONTA

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (28) no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com este triunfo as Palestrinas alcançaram os sete pontos, assumindo a 3ª posição da classificação.