Segunda vitória da @BRBeachSoccer na #BeachSoccerWC!

Com emoção, a seleção brasileira de beach soccer derrotou Portugal por 3 a 2, neste domingo (18), no Mundial da modalidade que está sendo disputado em Dubai (Emirados Árabes). Com o resultado, obtido na prorrogação, o Brasil assegurou de forma antecipada a classificação para as quartas de final do torneio.