Maria Fernanda Costa alcança índice olímpico nos 200 metros livre

AGORA É FINAL!

A brasileira Maria Fernanda Costa conquistou o índice para participar da prova dos 200 metros estilo livre na próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris (França), com o tempo de 1min57s11 durante a semifinal do Campeonato Mundial de natação de Doha (Catar). Além disso, com esta marca ela garantiu uma vaga na final da prova no país do Golfo Pérsico e estabeleceu um novo recorde sul-americano.