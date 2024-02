Avaí bate Fluminense na abertura da Supercopa do Brasil feminina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ACAAAAAAAABOU!

AS LEOAS ESTÃO CLASSIFICADAS PARA AS SEMIFINAIS DA @Supercopafem!

O Avaí/Kindermann derrotou o Fluminense por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (9) no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (Santa Catarina), na partida de abertura da Supercopa do Brasil de futebol feminino. Com este triunfo a equipe catarinense garantiu a classificação para as semifinais da competição, onde enfrentará o vencedor de Real Brasília e Cruzeiro, que medem forças no próximo sábado (10) no estádio Bezerrão, no Distrito Federal.