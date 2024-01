São Paulo vence Ferroviária e mantém vivo sonho do penta na Copinha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Meninos de Cotia seguem na briga pelo quinto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No último dos oito jogos deste domingo (14), que encerraram a terceira fase da principal competição de futebol de base do mundo, o São Paulo derrotou a Ferroviária por 2 a 1, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), garantindo vaga às oitavas de final do torneio sub-20.