Tetra campeão!

As ideias de Zagallo estavam à frente do tempo. Já como jogador demonstrava conhecimento tático.

Em 290 jogos, somando passagens como atleta, técnico e coordenador, venceu quatro Copas do Mundo, sendo o único tetracampeão mundial da história do futebol.

Naquela época, nas décadas de 1950 e 1960, o então ponta-esquerda recuava para marcar e ajudar a linha defensiva, algo incomum para os extremos e que possibilitou maior liberdade para craques como Pelé e Garrincha brilharem nas Copas de 1958 e 1962, que resultaram nos dois primeiros mundiais da carreira.

"Em termos táticos, é aí que ele vai para a primeira prateleira. O futebol brasileiro, até hoje, é visto como um embate técnico apenas, da habilidade. Do drible o tempo todo, do um contra um. No Brasil, a gente se acostumou a falar muito do jogador, da jogada, e ignorar o jogo. E o Zagallo foi justamente um cara que teve um impacto enorme no jogo", avalia Paulo Calçade, jornalista e comentarista dos canais ESPN.

Como treinador de futebol, teve a trajetória coroada na Seleção Brasileira com o título mundial de 1970, quando goleou a Itália por 4 a 1 na grande final. Aquela equipe, com Pelé, Rivelino, Gérson, Tostão e Jairzinho, ficou eternizada na história do futebol como uma das melhores de todos os tempos.

Foi como coordenador técnico que Zagallo conquistou o seu lendário tetracampeonato mundial pelo Brasil, em 1994. O título aconteceu nos Estados Unidos, em campanha comandada em campo por Romário e Bebeto . Na ocasião, o time era treinado por Carlos Alberto Parreira e venceu a final contra a Itália, nos pênaltis, por 3 a 2.

"Ele está na primeira prateleira do futebol brasileiro como jogador e treinador também. O combo do Zagallo é gigantesco. Não no time quando você olha apenas a beleza do jogo, que você pega Pelé, Garrincha. Não é por isso. É pelo geral, por tudo que ele trouxe para o futebol brasileiro, o que ele conseguiu construir dentro e fora de campo, trazendo uma forma de jogar diferente", avaliou Calçade. (Mateus Moura, Cláudio Ribeiro e Lucas Mota)