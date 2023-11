Tênis de mesa: irmãs Takahashi conquistam prata nas duplas no Pan

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PRATA PARA AS IRMÃS!

As irmãs Bruna e Giulia Takahashi garantiram para o Brasil uma medalha de prata nas duplas do tênis de mesa, nesta terça-feira (31), nos Jogos Pan-Americanos que estão sendo disputados em Santiago (Chile). As brasileiras garantiram o segundo lugar na competição após serem superadas na grande decisão pelas norte-americanas Amy Wang e Rachel Sung por 4 sets a 3 (parciais de 7/11, 11/5, 11/7, 10/12, 8/11, 11/4 e 6/11).