Fala de Willian Formiga é desconexão com realidade

A fala do Willian Formiga sobre a "crescente" do Ceará na reta final da Série B foi muito infeliz. Não representa a realidade do clube. A declaração do lateral-esquerdo alvinegro foi dada em coletiva de imprensa na quinta-feira, 21, nas vésperas do confronto contra a Chapecoense, pela 29ª rodada da Segundona.

"A equipe vem numa crescente muito boa nessa reta final de campeonato. É procurar estar mantendo, evoluindo a cada partida, porque é uma reta final muito importante de campeonato. Cada ponto é muito valioso. Se preparar o melhor possível, porque são muitos jogos difíceis", comentou o jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará faz uma campanha medíocre na Série B, num torneio que o time era considerado forte candidato ao acesso. E acabou de levar uma goleada de um rival direto.