VITÓRIA DO TIMÃO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!



Corinthians 1

O Corinthians mostrou eficiência para derrotar o líder Botafogo por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (22) em Itaquera, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo com o revés (o terceiro seguido na competição) o Alvinegro Carioca (que tem 51 pontos) permanece com uma distância de 7 pontos sobre o segundo colocado Palmeiras.