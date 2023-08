Viviane Lyra alcança índice olímpico para os 20 km da marcha atlética

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A brasileira Viviane Lyra alcançou o índice para participar dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França), após terminar a prova dos 20 quilômetros da marcha atlética do Campeonato Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Budapeste (Hungria), com o tempo de 1h28min36s, o que lhe garantiu, no último domingo (20), a 8ª posição na competição.