Caxias elimina Ceilândia nos pênaltis e vai às quartas da Série D

O Caxias está classificado às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), o time gaúcho superou o Ceilândia-DF nos pênaltis, por 7 a 6, após empate por 0 a 0 no tempo normal, repetindo o resultado do jogo de ida, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). O duelo no Abadião, em Ceilândia (DF), foi transmitido pela

O CAXIAS ESTÁ CLASSIFICADO!! Caxias vence a disputa de pênaltis contra o time do Ceilândia e avança para as quartas de final da série D. Vamos em frente, Caxias! #sercaxias #grenádopovo #CECxCAX #séried2023 pic.twitter.com/jHYuKPgSWG

A falta de inspiração seguiu na volta do intervalo. Aos 23 minutos, o Ceilândia balançou as redes, mas em impedimento. O atacante Iago - que tinha acabado de entrar - cruzou pela direita e o meia Pedro Bambu, na sobra de um desvio na área, mandou para o gol. A auxiliar Daniella Coutinho Pinto, porém, indicou a irregularidade. Nos acréscimos, o time da casa teve a melhor chance da partida. Aos 47, o zagueiro Euller subiu sozinho na área para cabecear, mas mandou à esquerda da meta do Caxias.

O primeiro tempo foi pouco movimentado. Com dificuldades para se aproximar da meta do Caxias, ficando por vezes em posição de impedimento, o Ceilândia tentou apostar na bola parada e buscar espaços para finalizar de fora da área. A melhor oportunidade se deu em finalização de longe do atacante Clemente, aos oito minutos, defendida pelo goleiro Fabian Volpi.

Os confrontos das quartas serão definidos com base na pontuação das equipes. A de melhor campanha entre as oito classificadas enfrenta a que somou menos pontos ao longo da competição e assim por diante. As partidas estão previstas para os dois próximos finais de semana.

O Grená do Povo, como é conhecido o clube da Serra Gaúcha, repete a campanha de 2022, quando também foi à fase em que disputa o acesso à Série C. No ano passado, a equipe caiu para o América-RN, vencendo por 1 a 0 em casa, mas perdendo por 3 a 1 na Arena das Dunas, em Natal.

A decisão da vaga foi para os pênaltis. A disputa levou quase dez minutos para iniciar, para sincronia do VAR. Na terceira cobrança do Ceilândia, Euller acertou o travessão. Em seguida, após o chute do atacante Marcão bater no poste superior e descer, a tecnologia foi acionada e constatou que a bola teria quicado depois da linha, confirmando o gol. O Caxias teve a chance de liquidar o duelo com Joãozinho, mas o goleiro Matheus Silva defendeu com os pés.

As equipes passaram a intercalar cobranças, até que Fabian Volpi salvou a batida rasteira de Uesles, a oitava do Ceilândia. Coube ao também zagueiro Fernando converter a penalidade decisiva e decretar a classificação do Caxias.

Mais dois times asseguraram vaga às quartas da Série D neste sábado. No Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), o Athletic-MG venceu o Camboriú-SC por 2 a 0. O volante Rafinha e o zagueiro Vinícius marcaram para o clube mineiro e reverteram a vantagem dos catarinenses, que tinham ganhado a partida de ida por 1 a 0.