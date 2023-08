Lesão tira Caio Souza do Mundial de ginástica artística

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ginasta Caio Souza passou por uma cirurgia de recuperação do tendão de Aquiles na manhã deste sábado (5). O procedimento se fez necessário após o atleta sofrer a lesão durante um treinamento no Minas Tênis Clube na última quinta-feira (3).

Dessa forma, o finalista olímpico no salto e no individual geral da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio está fora do torneio internacional da modalidade nessa temporada. O Mundial começa no dia 23 de agosto e será disputado na Antuérpia (Bélgica).