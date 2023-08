Jogos Mundiais Universitários - Dia 12: Brasil brilha no basquete

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vitória histórica

Da alegria à tristeza. O 12º dia em Chengdu testou o coração dos brasileiros com as semifinais do basquete masculino e do vôlei feminino, além oferecer a oportunidade de sentir de perto a hospitalidade chinesa.

Se adeus também foi feito para se dizer, então bye bye. Este era o dia que todos esperavam: semifinal do basquete masculino entre Brasil e Estados Unidos. Mesmo com toda a marra norte-americana no belo ginásio Fenghuanshan Sports Park, o Brasil dominou três dos quatro quartos e venceu por 95 a 82. O jogo foi tenso, principalmente no terceiro quarto, quando os Estados Unidos conseguiram diminuir uma vantagem de 14 pontos dos brasileiros para apenas dois pontos.

Os jogadores norte-americanos começaram a provocar. Mas a equipe brasileira voltou a abrir boa vantagem, após a defesa melhorar e as bolas de três pontos recomeçarem a cair. Adyel, armador do Pinheiros e cestinha do time com 20 pontos, respondeu à provocação com bolas de três, e os “gringos” sentiram.

“Jogar contra os Estados Unidos é sempre um prazer. Vemos como eles crescem, mas entramos com uma garra muito grande e queremos a medalha de qualquer forma. Conseguimos vencer mesmo com altos e baixos durante o jogo. Sobre a provocação, falo sempre que não desrespeito ninguém a troco de nada. Os caras bateram, falaram, perturbaram. Estávamos quietos, jogando nosso basquete e dando o nosso melhor. Quando acertei a sexta bola de três falei, ‘agora tenho que dar uma zoada’. Abrimos 15 pontos faltando dois minutos [para o final], virei para o banco e falei ‘game over’, e os caras não gostaram. Faz parte do jogo, eles provocaram e depois foram provocados”, declarou o talentoso e bem-humorado armador brasileiro.

Agora o Brasil busca a medalha de ouro contra a República Tcheca, que derrotou a Argentina. A partida será disputada a partir das 6h30 (horário de Brasília) do próximo (6).