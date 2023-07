Bruno Henrique garante vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR

O atacante Bruno Henrique deu mais uma prova de que começa a recuperar sua melhor forma ao marcar o gol que garantiu a vitória de 2 a 1 do Flamengo sobre o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (5) no estádio do Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Atransmitiu a partida ao vivo.

O resultado garante uma vantagem mínima para o time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli na volta, que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (12) na Arena da Baixada, em Curitiba. O empate é do Flamengo. Em caso de triunfo do Furacão por um gol de diferença, a vaga será definida nas penalidades máximas. Para avançar nos 90 minutos, o time do Paraná terá que triunfar com uma vantagem de dois ou mais gols.

Jogando fora de casa, o Athletico-PR mostrou que é um time muito perigoso, ao abrir o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Vitor Roque ganhou disputa pelo alto com Pulgar e Canobbio aproveitou para partir em velocidade e bater na saída de Matheus Cunha. A partir daí a pressão do time da Gávea aumentou muito, mas o placar só voltou a ser alterado na etapa final.